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В Пентагоне опровергли вывод войск США из Ирака

  • Фото из открытых источников

Информация о начале вывода войск США с 15 военных баз, находящихся на территории Ирака, не соответствуют действительности. Об этомзаявил официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) подполковник Эрл Браун, сообщает ТАСС.

 «Эти сообщения являются ложными», − подчеркнул Браун. Ранее телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на заявление члена комитета по обороне и безопасности иракского парламента Али аль-Ганими, сообщил о том, что США начали вывод своих войск с 15 военных баз в Ираке. 

Напомним, после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани, парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. 

В ответ на это президент США Дональд Трамп пригрозил Багдаду «невиданными санкциями» и заявил, что американские войска не покинут территорию страны, пока Ирак не заплатит за построенную авиабазу.

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