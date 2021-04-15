США начинают глобальную налоговую реформу

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Правительство США выступило инициатором глобальной налоговой реформы. Оно хочет изменить налогообложение транснациональных концернов и положить конец международному налоговому демпингу. Однако оно выдвигает несколько условий, пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.

Предложение Байдена, от которого трудно будет отказаться

«Мировому демпинговому соперничеству должен быть положен конец» — так озаглавлен документ министерства финансов США, в котором в общих чертах изложены налоговые планы президента США Джо Байдена.

Там сказано, что в прошедшие два десятилетия США в ходе разрушительной конкуренции постоянно снижали корпоративные налоги. Теперь этому будет положен конец. Министерство финансов разослало документ другим государствам, входящим в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Этим шагом правительство США не только подтверждает свою поддержку введению минимальной мировой ставки корпоративного налога, которая, согласно документу, должна составлять 21%. Оно заявляет также о готовности по-новому организовать распределение глобальных налоговых поступлений, отмечает газета.

Согласно этому плану, налогообложение транснациональных компаний будет частично ориентироваться на товарооборот в той или иной стране. В будущем это не позволит компаниям прибедняться и практически не платить налогов в стране, хотя там они хорошо зарабатывают.

Особенно активно этой легальной формой переноса прибылей пользуются американские концерны — во всяком случае, так было до последней налоговой реформы. Это давало им возможность сводит налоговую нагрузку за границей фактически к нулю, пишет Handelsblatt. Таким методом снижения налогов пользовались и концерны других стран. Согласно экспертным оценкам, из-за подобных налоговых трюков промышленные страны недополучают сотни миллиардов.

Министр финансов Германии — за

«У нас есть исторический шанс предпринять решительные шаги против налогового демпинга и прекратить фатальную глобальную гонку за самые низкие корпоративные налоги, — сказал министр финансов Германии Олаф Шольц в интервью Handelsblatt. — Если нам это удастся, а все шансы на то есть, это станет революцией в международном налоговом праве».

Шольц, так же как и Байден, считает, что мир стоит на пороге смены тренда. «В результате пользу получат все государства, потому что неудержимая гонка снижения налогов везде наносит большой вред», — говорит министр.

Десятилетиями государства, стремясь заполучить к себе компании-производителей, снижали корпоративные налоги. Если средняя ставка корпоративного налога в государствах ОЭСР в 1980 году еще составляла 45%, то сорок лет спустя она уменьшилась практически вдвое и находится сейчас на уровне 23,3%, напоминает газета.

Но, судя по всему, теперь положение изменится. Новое правительство США намерено значительно повысить корпоративные налоги — с 21 до 28%. Планы внутри страны должны подкрепляться и действиями за рубежом. «Если достаточное число больших экономик примут решение о введении минимального корпоративного налога, то налоговое соперничество может остаться в прошлом», — пишет министерство финансов США в отчете, который в четверг обсуждался в ОЭСР.

Документ из Вашингтона дает новый импульс переговорам, которые в настоящее время ведутся государствами G20 и ОЭСР. «Предложения США — шаг в правильном направлении, — говорит Шольц. — Поддержка американцев дает нам солидный толчок. Но, конечно, предстоит сделать еще очень многое. Нужно прояснить важные детали».

Грядет новое распределение доходов между государствами

Благодаря реформе должны быть по-новому распределены и глобальные налоговые доходы между государствами, утверждает газета. Это делает документ американского министерства финансов особенно примечательным. Саму идею о минимальном налоге правительство Дональда Трампа не отвергало. Но все, что относилось к распределению налоговых доходов, наталкивалось на сопротивление Вашингтона. Там опасались, что другие государства будут стремиться прежде всего к тому, чтобы заполучить долю доходов таких компаний, как Google, Apple, Facebook и Amazon.

Теперь же правительство США своей инициативой дает понять, что готово к компромиссу, однако при одном условии: новые правила будут распространяться на все крупные компании с определенным оборотом, а не только на цифровые концерны.

В мировом масштабе новые планы затронут лишь 100 концернов. Потери больших концернов могут компенсироваться дополнительными доходами от Google и ему подобных, если все члены ОЭСР примут одну модель налогообложения.

Может возникнуть отток производства

В принципе глобальный минимальный корпоративный налог приветствуется всеми сторонами, отмечает Handelsblatt. Он свел бы на «нет» бизнес-модель стран с низким налогообложением и побудил бы компании по всему миру в достаточной мере участвовать в финансировании государств. В двух словах, это работало бы так: если концерн в какой-либо стране платит меньше минимального налога, то в своей родной стране ему придется выплачивать разницу.

Сначала в ходе переговоров о минимальном корпоративном налоге речь шла о сумме от 12,5 до 15%. Но правительство США в своем документе сразу предлагает ставку в 21%. Это может иметь не только преимущества. Чем выше будет минимальный налог, тем больше и опасность, что не все страны введут его у себя. «Минимальный корпоративный налог будет работать только в том случае, если его введут все страны», — говорит, профессор Института экономической политики (Мюнстер) и специалист по налогообложению Надин Ридель.

В то же время минимальный налог должен быть достаточно высоким, ведь иначе он не сможет противодействовать конкуренции стран, борющихся между собой с помощью налогов за мобильный капитал и мобильные прибыли. «Ставка в 21%, предложенная министром финансов США Джанет Йеллен, положит этой конкуренции конец, потому что разница будет налицо», — считает Ридель.

Вот только тенденция к снижению налогов в мире и при 21% никуда не денется. При минимальном налоге такой величины может возникнуть отток производства — как минимум из тех стран, где корпоративные налоги значительно выше, резюмирует Handelsblatt.