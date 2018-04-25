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TOP,Новости,Соседи,Энергетика

США надеются поставлять газ Беларуси через Литву

  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Соединенные Штаты Америки (США) надеются в будущем поставлять газ Беларуси, пользуясь Клайпедским терминалом сжиженного природного газа (ТСПГ), говорит новый посол США в Литве Роберт Гилкрист.

Правительство Литвы утверждает, что готово помочь Минску добиваться альтернативы импорту из России, однако аналитики предупреждают, что у контролируемого Москвой «Газпрома» есть рычаги, чтобы блокировать конкуренцию в Беларуси.

«Я был бы рад видеть, что через Клайпеду переваливается поставляемый СПГ, который попадал бы на рынок Литвы, а, возможно, и в Беларусь», – сказал посол США в интервью BNS.

Р. Гилкрист сказал, что обсудил этот вопрос в Вашингтоне с представителями Госдепартамента США, собирается обсудить эту тему и на встречах в литовском правительстве.

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Альтернативу энергоресурсам из России в этом месяце предложили Беларуси посетивший Минск госсекретарь США Майк Помпео, а также министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

На вопрос BNS, ведутся ли сейчас конкретные переговоры о поставках газа в Беларусь, посол США ответил, что это довольно новая идея, но есть надежда на результат.

«На мой взгляд, надежда действительно есть. Секретарь был там полторы недели назад. Поэтому я думаю, что все это внове, но я уже знаю, что США этим интересуются и что об этом пойдет речь на встречах в правительстве, которые состоятся у меня в ближайшие дни», – сказал Р. Гилкрист.

Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас говорит, что Беларусь могла бы покупать газ через Клайпедский терминал, а потом воспользоваться своповой схемой.

«Литва не раз формулировала позицию, что готова помочь Беларуси диверсифицировать энергоресурсы, что способствовало бы снижению доминирования «Газпрома», – говорится в присланном BNS комментарии министра.

«Беларусь уже сейчас могла бы получать выгоду от Клайпедского ТСПГ и литовской газовой инфраструктуры – пользоваться возможностями коммерческой своповой сделки и покупать газ через Клайпедский ТСПГ. Такая сделка позволила бы даже при отсутствии физического потока газа пользоваться возможностями газового рынка и инфраструктуры», – добавил он.

По словам Ж. Вайчюнаса, еще больше возможностей для импорта газа в Беларусь откроется с начала 2022 года, когда заработает литовско-польский газопровод GIPL.

«Это будет ещё один альтернативный газовый путь для Беларуси, который мог бы снизить энергетическую зависимость от России. Тем более, что после соединения рынков Балтийских стран с европейским рынком можно будет привлечь более крупных поставщиков газа, что, в свою очередь, повысило бы конкуренцию и обеспечивало бы более выгодные цены на газ», – сказал министр.

Аналитики говорят, что Беларуси сейчас будет очень сложно обеспечить себе альтернативные поставки газа, потому что поставляющая газ российская государственная компания «Газпром» одновременно контролирует и трубопроводы Беларуси.

«Существенная проблема в том, что белорусский газопровод с 2011 года контролирует «Газпром», который не захочет подпускать других. Поэтому найти решение по газовому вопросу намного сложнее, чем по нефти», – сказал BNS Лауринас Йонавичюс из Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета.

В поисках альтернатив поставкам из России Беларусь в прошлом месяце импортировала груз нефти из Норвегии через Клайпедский порт и Литовские железные дороги.

Литовская разведка в обнародованном в этом месяце отчете констатировала, что переговоры России с Беларусью об энергетическом сотрудничестве и более глубокой интеграции стран переходят в политическое давление.

«Россия стремится усилить свое влияние в Беларуси, пользуясь как главным рычагом слабой, недиверсифицированной, зависимой от получаемых на льготных условиях из России энергоресурсов экономикой Беларуси», – говорится в оценке угроз национальной безопасности Литвы.

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