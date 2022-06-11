США намерены отказаться от российского урана — СМИ

Средства, выделение которых требует одобрения законодателей, планируют направить на создание мощностей для обогащения урана на территории США, чтобы в результате федеральное правительство смогло закупать его у местных производителей.

«Тем не менее для США будет нелегко начать отечественную урановую промышленность. В стране осталось только одно коммерческое предприятие по обогащению — завод в Нью-Мексико, принадлежащий Urenco Ltd., британско-немецко-голландскому консорциуму.», — подчеркнуло агентство.

По информации Bloomberg, переговоры с конгрессменами прошли на фоне рассмотрения Белым домом возможности применения санкций на импорт обогащенного урана из России, как очередного ограничения в ответ на вторжение в Украину. В то же время американская администрация изучает перспективы того, что Россия может остановить импорт.

На долю РФ приходилось 16,5% урана, импортированного в США в 2020 году, и 23% обогащенного урана, необходимого для работы американских коммерческих ядерных реакторов.