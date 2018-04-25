США намерены предоставить грин-карты тысячам медработников из зарубежных стран

В Конгресс США представлен законопроект о предоставлении статуса на постоянное местожительство тысячам иностранных врачей, медсестер и других медработников с решения проблемы дефицита кадрового состава перегруженного сектора здравоохранения страны.

Нехватка медперсонала негативно сказалась на работе многих больниц крупных городов, в которых число зараженных коронавирусом продолжает расти.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, так называемый «Закон об устойчивости трудовых ресурсов здравоохранения», представленный в Конгресс Эбби Финкенауэром, Брэдом Шнайдером, Томом Коулом и Доном Бэконом создаст условия для восстановления грин-карт, одобренных Конгрессом, но не выданным иностранным медработникам в последние годы. Это позволит десяткам тысяч дополнительных медицинских работников работать в Соединенных Штатах на постоянной основе.

Согласно условиям законопроекта, во время пандемии COVID-19 грин-карты будут выданы 15 тыс.врачей и 25 тыс. среднему медперсоналу. В некоторых регионах страны, таких как штат Айова, недостаток медицинских специалистов существует уже несколько лет.

В настоящее время иностранные медработники проживают и работают в США, будучи на неиммиграционном статусе, с рабочей визой

Отметим, что Американская медицинская ассоциация, Совет руководителей здравоохранения, Торговая палата США, Американская ассоциация международных кадровых служб, Американская ассоциация больниц, Американская организация лидерства в области сестринского дела, Центр двухпартийной политики поддержали законопроект.