США намерены продать Тайваню оружие на более млрд дол — Politico

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Администрация президента США Джо Байдена планирует попросить Конгресс одобрить продажу Тайваню оружия на сумму около 1,1 млрд долларов. Об этом в понедельник, 29 августа, пишет Politico со ссылкой на собственные источники.

Предполагаемый пакет еще находится на стадии рассмотрения, в него могут войти 60 противокорабельных ракет AGM-84L Harpoon Block II на 355 млн долларов и 100 тактических ракет класса «воздух-воздух» AIM-9X Block II Sidewinder на 85,6 млн. долларов. Последними будут оснащать истребители F-16.



Также, со слов источников, пакет будет включать продление контракта на разработку разведывательного радара на 655,4 млн. долларов.