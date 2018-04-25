США намерены развернуть ядерное оружие — СМИ

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Руководство США готово перевести находящиеся на хранении ядерные боеприпасы в боевое состояние, чтобы надавить на Москву в переговорах по сокращению стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой сразу на три источника.

«Администрация Трампа попросила военных оценить, насколько быстро они могут снять с хранения ядерное оружие и загрузить его на бомбардировщики и подводные лодки, если срок действия Договора о контроле над вооружениями с Россией все же завершит свое действие в феврале», — отмечается в публикации.

Соответствующий запрос администрации был направлен в Стратегическое командование США в Небраске. При этом не скрывается, что это распоряжение является частью стратегии давления на Москву на переговорах о новом ракетно-ядерном договоре в период перед президентскими выборами в Соединенных Штатах. Таким образом, в Белом доме хотят подчеркнуть, что серьезно относятся к тому, чтобы прекратить действие договоренностей, если Россия не выполнит требования США.

В Вашингтоне отмечают, что Москва намеренно затягивает переговоры. В Кремле рассчитывают, что в случае победы Джо Байдена его администрация предложит лучшие условия для Москвы, чем те, которые обсуждаются сейчас.

Таким образом, по словам одного из источников в Вашингтоне, то, что делает администрация Трампа, является «настоящим стимулом для россиян сесть и договариваться».

Напомним, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между США и Россией вступил в силу в феврале 2011 года. Его действие предусмотрена на десятилетний срок — до февраля 2021 года. После этого стороны должны прийти к согласию или продолжить действующие договоренности, или заключить новые.