США намерены вернуться в Совет ООН по правам человека

Госсекретарь США Энтони Блинкен вскоре объявит о возращении США в Совет по правам человека (СПЧ) ООН в качестве наблюдателя. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники.

По их данным, госсекретарь США Энтони Блинкен объявит об этом в течение ближайших суток. Изначально США будут присутствовать в качестве наблюдателя, но позднее выступят за избрание в качестве полноправного члена, пишет издание.