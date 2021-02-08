США намерены вернуться в Совет ООН по правам человека

Госсекретарь США Энтони Блинкен вскоре объявит о возращении США в Совет по правам человека (СПЧ) ООН в качестве наблюдателя. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники.
По их данным, госсекретарь США Энтони Блинкен объявит об этом в течение ближайших суток. Изначально США будут присутствовать в качестве наблюдателя, но позднее выступят за избрание в качестве полноправного члена, пишет издание.
«Байден и его команда считают необходимым реформировать Совет, а наиболее эффективный метод добиться этого — взаимодействовать с ним, руководствуясь принципами», — отметил один из источников.
По словам одного из источников, СПЧ является «важным форумом для тех, кто борется против тирании и несправедливости по всему миру».
Совет по правам человека — межправительственный орган системы ООН — был создан в 2006 году. В его состав входят 47 государств. Вашингтон в 2018 году объявил о выходе из Совета, объяснив тогда свое решение предвзятым отношением организации к США и Израилю.
Вашингтон в 2018 году объявил о выходе из Совета ООН по правам человека, мотивировав это решение предвзятым отношением организации к США и Израилю. Заявление было сделано после принятия СПЧ ряда резолюций с осуждением действий еврейского государства.korrespondent.net