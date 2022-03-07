США направят в Европу еще сотни военнослужащих из-за конфликта в Украине

Фото BNS/Лукас Баландис

Соединенные Штаты направят сотни солдат в Германию и Польшу в связи с ситуацией в Украине.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в заявлении представителей армии США. Около 300 солдат из 5-го корпуса, базирующегося в Форт-Ноксе в Кентукки, будут отправлены в Германию и Польшу для повышения боеготовности, оперативной интероперабельности и усиления союзников.

Генерал-лейтенант Джон С.Колашески, командующий 5-м корпусом, заявил, что войска готовы «продемонстрировать приверженность США союзникам по НАТО». «На протяжении всей истории нашего подразделения мы стояли на страже мира в Европе и в очередной раз с гордостью отвечаем на призыв нации», — сказал он.