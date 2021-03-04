США не будут продвигать демократию путем военных интервенций

Новая администрация США не собирается насаждать демократические ценности или свергать авторитарные режимы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

«Мы не будем продвигать демократию посредством дорогостоящих военных интервенций или попыток свержения авторитарных режимов силой… С какими бы благими намерениями они ни были, это не сработало», — заявил шеф американской дипломатии в среду, 2 марта, во время выступления, посвященного стратегическим приоритетам во внешней политике новой администрации страны.