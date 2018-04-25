default image
В ООН оценили потери международного туризма из-за пандемии

Подробнее...
default image
Ю.Бернатонис обратился к коллеге в Германии в связи с искажением истории

Подробнее...
default image
От коронавируса скончался житель Клайпеды, лежавший в хосписе

Подробнее...
default image
США не планируют возобновлять сообщение с Европой

Подробнее...
default image
Г. Науседа обсудил с главой Польши региональные вопросы

Подробнее...
default image
Южная Корея объявила о второй волне заражений коронавирусом

Подробнее...
default image
Среди возможно возобновляемых маршрутов – Грузия, Украина

Подробнее...
default image
Подтверждены два новых случая коронавируса в Литве, скончался еще один человек

Подробнее...
default image
Литва вновь ввела визовый сбор для граждан Беларуси: 60 евро

Подробнее...
default image
Туристам в Турции предложат страховку от коронавируса

Подробнее...
default image
Саудовская Аравия отменила хадж для паломников из-за рубежа

Подробнее...
default image
Загрязнения Нямунаса не установлено – Министерство окружающей среды

Подробнее...
default image
МВД планирует выяснить, необходим ли гражданам второй паспорт

Подробнее...
default image
ВОЗ: пандемия еще не достигла пика

Подробнее...
default image
Д. Грибаускайте присоединилась к Альянсу мировых лидеров – Мадридскому клубу

Подробнее...
default image
Пандемия отбрасывает экономику Германии на 10 лет назад

Подробнее...
default image
Правительство одобряет интернет-голосование, но для начала - только за границей

Подробнее...
default image
Во Франции предлагает внести в конституцию поправки для защиты экологии

Подробнее...
default image
СМИ жалобой в ЕК хотят сократить финансирование LRT, считает руководитель

Подробнее...
default image
Гитанас Науседа вручил верительные грамоты послу в Украине

Подробнее...
default image
Выпускные экзамены в Литве начались с английского языка

Подробнее...
default image
Правительство Великобритании готово внести изменения в законы ради предотвращения терактов

Подробнее...
default image
Группу минных тральщиков постоянной готовности НАТО возглавил офицер ВМС Литвы

Подробнее...
default image
Статистика COVID в мире: чаще умирают в Европе

Подробнее...
default image
На этой неделе на коронавирус в Литве будут активней проверять жителей 7 самоуправлений

Подробнее...
default image
В Японии разработали новый быстрый тест на коронавирус

Подробнее...
default image
Коммерческие СМИ обжалуют в ЕК порядок финансирования гостелерадио LRT

Подробнее...
default image
Лукашенко заявил, что Беларусь не допустит возрождения идей нацизма

Подробнее...
default image
От налога на загрязнение предлагается освободить транспортные средства для инвалидов

Подробнее...
default image
Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок

Подробнее...
default image
Литва будет повышать свою привлекательность для туристов из Европы и Азии

Подробнее...
default image
Подтверждены 3 случая коронавируса, общее количество в Литве – 1801

Подробнее...
default image
США приостановят выдачу нескольких типов виз

Подробнее...
default image
Р.Тамашунене: безопасность внешних границ – один из главных приоритетов

Подробнее...
default image
Коронакризис в Литве: важнейшие новости минувших выходных

Подробнее...
default image
С 26 июня возобновляются полеты из Вильнюса в Палангу

Подробнее...
default image
В Испании завершилось чрезвычайное положение

Подробнее...
default image
В аэропортах Кипра туристов будут тестировать на коронавирус

Подробнее...
default image
Армия Литвы получила приобретенные у Норвегии за 110 млн евро системы ПВО

Подробнее...
default image
Владимир Путин «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим».

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

США не планируют возобновлять сообщение с Европой

Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп пока не намерен отменять запрет на пассажирское сообщение со странами Европейского Союза. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани во время брифинга.

 «Президент знает, что ограничения на поездки были очень важной составляющей спасения жизней. Почти три миллиона могли погибнуть, и эти ограничения на поездки сыграли важную роль в принятии мер на раннем этапе и спасении американских жизней» − отметила Макинани. Она также подчеркнула, что Трамп «постоянно следит за данными, и сейчас нет планов отмены ограничений». 

Напомним, 12 марта Трамп запретил въезд в США из всех стран Европы, кроме Великобритании. В ЕС раскритиковали такое решение Белого дома, отметив, что кризис, вызванный коронавирусом, требует сотрудничества, а не односторонних действий.

korrespondent.net

США не планируют возобновлять сообщение с Европой

  1. Сергей :

    Карантин — это важно, но избирательный карантин странен. На месте англичан не торопился бы разрешать полеты в США . Мало того что политика США ослабила Европу , теперь вся эта » демократия » вместе с пандемией полезет в и так не спокойную Великобританию .

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.