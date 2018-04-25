США не планируют возобновлять сообщение с Европой

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Президент США Дональд Трамп пока не намерен отменять запрет на пассажирское сообщение со странами Европейского Союза. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани во время брифинга.

«Президент знает, что ограничения на поездки были очень важной составляющей спасения жизней. Почти три миллиона могли погибнуть, и эти ограничения на поездки сыграли важную роль в принятии мер на раннем этапе и спасении американских жизней» − отметила Макинани. Она также подчеркнула, что Трамп «постоянно следит за данными, и сейчас нет планов отмены ограничений».

Напомним, 12 марта Трамп запретил въезд в США из всех стран Европы, кроме Великобритании. В ЕС раскритиковали такое решение Белого дома, отметив, что кризис, вызванный коронавирусом, требует сотрудничества, а не односторонних действий.