США обещают Европе альтернативные поставки газа

В случае необходимости США готовы обеспечить Европу альтернативными поставками газа, сообщил Интерфакс со ссылкой на Bloomberg.

«США обеспечат Европе альтернативные поставки газа, если это будет нужно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по этому вопросу Вашингтон поддерживает контакты с производителями сжиженного газа.

Представитель администрации США также заявил, что России не стоит использовать сферу энергетики «как оружие», так как, по его мнению, она сама же в таком случае пострадает.

Отметим, ранее российский Газпром объяснял дороговизну газа в Европе дефицитом поставок СПГ.