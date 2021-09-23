США обещают помочь Европе с нехваткой газа

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США и ЕС работают над обеспечением европейских потребителей газа этой зимой. Об этом заявила секретарь США по вопросам энергетики Дженнифер Гренхолм, сообщает Укринформ.

«Повышение цен на газ привело к серьезной обеспокоенности относительно надежности существующих систем (энергетической) поставки и безопасности в Европе. Администрация в США была очень четкой в ​​том, что мы и наши партнеры должны быть готовы стоять вместе, когда появляются игроки, которые, вероятно, манипулируют поставкой с целью получить собственную выгоду», — заявила она.

Гренхолм отметила, что США работают с европейскими партнерами над диверсификацией источников поступления энергии.