США обвинили Китай в «агрессивных действиях» в Индо-Тихоокеанском регионе

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в «агрессивных действиях» в Индо-Тихоокеанском регионе, которые угрожают свободному мореходству и международной торговле на сумму свыше $3 триллионов ежегодно. Об этом сообщает Укринформ.
«Страны во всем регионе хотят, чтобы такое поведение изменилось, мы тоже», — заявил Блинкен, выступая в Джакарте (Индонезия).
Он подчеркнул, что Вашингтон будет взаимодействовать с союзниками и партнерами для того, чтобы «защитить порядок, основанный на правилах».
По словам госсекретаря США, Китай своими действиями создал широкую обеспокоенность в регионе.
«Именно поэтому мы решили обеспечить свободу судоходства в Южнокитайском море, где агрессивные действия Пекина угрожают перемещению для торговли на сумму свыше $3 триллионов ежегодно», — заявил Блинкен.
Напомним, Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия на фоне усиления влияния Китая в стратегически важном Индо-Тихоокеанском регионе создали тройственный союз AUKUS.