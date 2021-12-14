США обвинили Китай в «агрессивных действиях» в Индо-Тихоокеанском регионе

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Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в «агрессивных действиях» в Индо-Тихоокеанском регионе, которые угрожают свободному мореходству и международной торговле на сумму свыше $3 триллионов ежегодно. Об этом сообщает Укринформ.

«Страны во всем регионе хотят, чтобы такое поведение изменилось, мы тоже», — заявил Блинкен, выступая в Джакарте (Индонезия).

Он подчеркнул, что Вашингтон будет взаимодействовать с союзниками и партнерами для того, чтобы «защитить порядок, основанный на правилах».