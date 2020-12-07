США объявили о выводе войск из Сомали

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Президент США Дональд Трамп принял решение вывести почти весь американский воинский контингент из Сомали. Об этом накануне сообщила пресс-служа Пентагона.

«Президент США приказал министерству обороны и Африканскому командованию США в начале 2021 года перебазировать в другие страны из Сомали большинство военнослужащих», – говорится в сообщении.

В американском оборонном ведомстве заверили, что это не означает, что США ослабляют военное присутствие в Африке.