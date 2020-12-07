США объявили о выводе войск из Сомали

Президент США Дональд Трамп принял решение вывести почти весь американский воинский контингент из Сомали. Об этом накануне сообщила пресс-служа Пентагона.
«Президент США приказал министерству обороны и Африканскому командованию США в начале 2021 года перебазировать в другие страны из Сомали большинство военнослужащих», – говорится в сообщении.
В американском оборонном ведомстве заверили, что это не означает, что США ослабляют военное присутствие в Африке.
«Это решение означает, что часть военных могут покинуть восток Африки. Однако остальные силы будут размещены в соседних с Сомали странах, и они будут в состоянии проводить операции на сомалийской территории, чтобы сохранить давление на базирующиеся в Сомали экстремистские группировки», – отмечает Пентагон.
По сведениям газеты The Wall Street Journal, в Сомали находятся около 700 американских военных. Как отмечает издание, часть из них перебросят на базы в Кении и Джибути.korrespondent.net