США объявили оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения

Вспышку обезьяньей оспы в США объявили чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Об этом сообщает Reuters.
Министр здравоохранения и социальных служб США Ксавьер Бесерра считает, что этот шаг поможет привлечь дополнительное финансирование для борьбы с болезнью.
Отмечается, что в настоящее время в стране зарегистрировано 6600 случаев заражения.
Напомним, недавно в Испании после заражения обезьяньей оспой умер человек. Это первый зафиксированный летальный исход болезни в стране и всей Европе.korrespondent.net