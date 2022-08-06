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США объявили оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения

Photo by governortomwolf on Foter.com / CC BY

Вспышку обезьяньей оспы в США объявили  чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Об этом сообщает Reuters.

Министр здравоохранения и социальных служб США Ксавьер Бесерра считает, что этот шаг поможет привлечь дополнительное финансирование для борьбы с болезнью.

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Отмечается, что в настоящее время в стране зарегистрировано 6600 случаев заражения.

Напомним, недавно в  Испании после заражения обезьяньей оспой умер человек. Это первый зафиксированный летальный исход болезни в стране и всей Европе.

korrespondent.net

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