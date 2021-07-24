США одобрили выделение тысяч виз для граждан Афганистана

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Палата представителей Конгресса США одобрила предоставление 8000 специальных иммиграционных виз для граждан Афганистана. Об этом сообщает Reuters .

Программа специальной иммиграционной визы доступна афганцам, которые работали с правительством США или американскими вооруженными силами. Отмечается, что с декабря 2014 года США выдали 26 500 таких виз.

Угроза для этих афганцев и их семей возникла после того, как США начали вывод войск из Афганистана. Опасения также усилились в связи с обострением боевых действий между поддерживаемыми США афганскими силами и радикальным движением «Талибан». В последние недели боевики захватывают новые территории и пограничные переходы.

Уже в этом месяце США начнут эвакуацию соискателей специальной иммиграционной визы из Афганистана. Первая группа будет доставлена ​​на военную базу в Вирджинии.

Накануне Талибан заявил, что контролирует 90% афганской границы. По словам представителя движения Забиуллы Муджахеда движение полностью контролирует границы Афганистана с Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменистаном и Ираном.