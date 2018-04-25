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США ограничат въезд иммигрантам без медстраховки

Фото cbp.gov

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, которое накладывает ограничения на въезд в США иммигрантов, не имеющих медицинской страховки или средств на покрытие медицинских расходов.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома 4 октября. Так, при въезде в страну у иммигранта должна быть медицинская страховка, действительная в течение 30 дней, или достаточно средств, чтобы оплатить возможные медицинские расходы. В противном случае въезд в страну должен быть приостановлен и ограничен. 

Отмечается, что это правило не распространяется на тех иностранцев, у которых уже есть действующая иммигрантская виза, выпущенная до вступления в силу этого распоряжения, а также тех, кто владеет рядом других виз. 

Кроме того, новые правила не коснутся держателей каких-либо других виз, кроме иммигрантских. В частности, они не затронут постоянных жителей США, людей, претендующих на убежище, статус беженца и других.  Данное распоряжение вступает в силу в 3 ноября 2019 года. 

Напомним, в августе Белый дом ужесточил правила выдачи виз на временное или постоянное проживание в США иностранным гражданам, которые могут стать «обузой для общества». 

korrespondent.net
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