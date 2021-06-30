США оставят в Афганистане военных для охраны аэропорта

США, вероятнее всего, оставят в Афганистане около тысячи военных для охраны своего посольства и аэропорта в Кабуле после вывода из страны основной части своего контингента. Об этом сообщил во вторник, 29 июня, телеканал CNN со ссылкой на источники в кругу официальных лиц.
Отмечается, что «США могут завершить вывод войск из Афганистана в течение нескольких дней». Также по сведениям канала, «до тысячи военных США могут остаться в стране после официального вывода войск для оказания помощи в обеспечении безопасности посольства США в Кабуле и аэропорта в этом городе».
Как отмечается в публикации, «пока нет ясности, сколько военных НАТО останется» в стране.
Напомним, агентство Associated Press на прошлой неделе сообщило, что Вашингтон, вероятнее всего, оставит в Афганистане около 650 американских военных для обеспечения безопасности дипломатов. Агентство также отмечало, что несколько сотен военных США останутся в аэропорту Кабула до сентября, чтобы помочь турецким силам в обеспечении безопасности. Как информировало AP, предполагалось, что это будет временной мерой, пока охрану аэропорта не возьмут на себя турецкие силы.korrespondent.net