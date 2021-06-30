США оставят в Афганистане военных для охраны аэропорта

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США, вероятнее всего, оставят в Афганистане около тысячи военных для охраны своего посольства и аэропорта в Кабуле после вывода из страны основной части своего контингента. Об этом сообщил во вторник, 29 июня, телеканал CNN со ссылкой на источники в кругу официальных лиц.

Отмечается, что «США могут завершить вывод войск из Афганистана в течение нескольких дней». Также по сведениям канала, «до тысячи военных США могут остаться в стране после официального вывода войск для оказания помощи в обеспечении безопасности посольства США в Кабуле и аэропорта в этом городе».