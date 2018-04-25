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США отложили вступление в силу дополнительных пошлин против Китая

Photo by futureatlas.com on Foter.com / CC BY

Соединенные Штаты официально отложили вступление в силу дополнительных пошлин в отношении Китая, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление аппарата представителя на торговых переговорах, опубликованное в базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства).

«В соответствии с указанием президента торговый представитель США решил изменить предпринимаемые в рамках расследования по 301 статье (закона о торговле 1974 года, который предусматривает возможные санкции к «несправедливым торговым партнерам») меры и приостанавливает до последующего уведомления (вступление в силу) дополнительных пошлин в размере 15% на определенные товары из Китая, запланированное на 15 декабря, — отмечается в тексте. — Дополнительные пошлины должны были вступить в силу в 00:01 по местному времени 15 декабря».

Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер подтвердил журналистам, что в рамках договоренностей глава Белого дома Дональд Трамп согласился на неопределенный срок отказаться от ужесточения пошлин на китайские товары, которое должно было произойти 15 декабря. Он также пояснил, что соглашение в начале января, скорее всего, будет подписано торгпредами обеих стран, а не главами государств, как планировалось ранее.

belta.by

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