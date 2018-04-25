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США отменили часть пошлин на китайские товары

Photo by Gage Skidmore on Foter.com / CC BY-SA

США временно исключили 47 китайских товаров, на которые с сентября 2018 года были введены пошлины. Об этом говорится в опубликованном заявлении в электронной базе Федерального реестра США.

Согласно обнародованным данным, исключения будут действовать до 7 августа 2020 года.

В число товаров, исключенных из списка, попали, в частности, синтетические и хлопковые ткани, переносные электрические плиты, топливные фильтры, электронные весы, терминалы продажи лотерейных билетов, двигатели переменного тока, источники питания для кабельных электросетей, а также деревянные детские кроватки и украшения для каминов.

Как отмечается, таким образом власти США «решили удовлетворить ряд запросов» американских компаний. При принятии данного решения учитывалось множество факторов. В частности, некоторые из этих товаров оказались доступны для приобретения только у китайских производителей.

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Напомним, 15 января президент США Дональд Трамп и вице-премьер вице-премьер Госсовета подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между странами. Оно предусматривает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет, а Вашингтон за это не будет вводить дополнительные ограничения на импорт из Китая.

korrespondent.net

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