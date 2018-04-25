США отменили переброску войск в Европу

США прекратили переброску своих войск на маневры Defender в Европе и отменили четверо смежных учений из предосторожности в связи с распространением нового коронавируса. Об этом сообщило в Европейское командование Вооруженных сил США.
«С 13 марта все перемещения личного состава и техники из США в Европу прекращены», — отмечается в распространенном им письменном уведомлении.
В документе также уточняется, что «связанные с маневрами Defender Europe 20 учения — Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike и Swift Response — проводиться не будут».
Американские военные учения Defender должны были стать самыми крупными в Европе за последние 25 лет.
«Мы рассчитываем, что боевая группа в составе бронетанковой бригады, уже развернутая в Европе, примет участие в стрельбах и иных комбинированных учебных мероприятиях с союзниками в рамках модифицированных учений Allied Spirit. Переброшенные в Европу для участия в других смежных (с маневрами Defender) учениях силы вернутся в Соединенные Штаты», — пояснило Европейское командование.
По его свидетельству, «многие детали», касающиеся американского ротационного и иного военного присутствия в Европе, все еще обсуждаются.
«Как ожидается, будут изменения в графиках развертывания (американских) солдат, уже находящихся в Европе, а также переброски техники, базирующейся в США, и следующей ротации в рамках (миссии на восточном фланге НАТО) Atlantic Resolve», — подчеркивается в заявлении.korrespondent.net
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