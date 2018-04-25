США отменили переброску войск в Европу

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США прекратили переброску своих войск на маневры Defender в Европе и отменили четверо смежных учений из предосторожности в связи с распространением нового коронавируса. Об этом сообщило в Европейское командование Вооруженных сил США.

«С 13 марта все перемещения личного состава и техники из США в Европу прекращены», — отмечается в распространенном им письменном уведомлении.

В документе также уточняется, что «связанные с маневрами Defender Europe 20 учения — Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike и Swift Response — проводиться не будут».

Американские военные учения Defender должны были стать самыми крупными в Европе за последние 25 лет.