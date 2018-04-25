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США отменили пошлины на 36 китайских товаров

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США отменили пошлины на 36 китайских товаров

Photo by futureatlas.com on Foter.com / CC BY

Власти США временно отменили торговые пошлины на 36 товаров из Китая, которые были введены в сентябре 2018 года. Об этом свидетельствует уведомление в электронной базе Федерального реестра США, размещенное во вторник, 12 ноября.

«В этом уведомлении объявляется о решении торгового представителя США удовлетворить некоторые запросы об исключении [ряда товаров из-под действия пошлин]», — говорится в документе.

При принятии этого решения учитывалось множество факторов. В частности, некоторые из этих товаров оказались доступны для приобретения только у китайских производителей.

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Исключения будут действовать до 7 августа 2020 года. В число товаров, освобожденных от пошлин, попали некоторые виды напольных покрытий, несколько наименований тканей, поводки и ошейники для собак, велосипедные спидометры и другая китайская продукция. Пошлины в размере 10% были введены в их отношении в сентябре прошлого года, 10 мая текущего года ставка была повышена до 25%.

Напомним, очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем состоялся 10 и 11 октября. После их завершения Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к «значительной первой фазе» сделки по урегулированию споров в торговле.

Представитель КНР отметил, что США и Китай действительно преодолели разногласия и близки к тому, чтобы заключить торговое соглашение. Позже стало известно, что США и Китай договорились о снижении пошлин.

korrespondent.net

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