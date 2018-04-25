США отменили пошлины на 36 китайских товаров

Власти США временно отменили торговые пошлины на 36 товаров из Китая, которые были введены в сентябре 2018 года. Об этом свидетельствует уведомление в электронной базе Федерального реестра США, размещенное во вторник, 12 ноября.

«В этом уведомлении объявляется о решении торгового представителя США удовлетворить некоторые запросы об исключении [ряда товаров из-под действия пошлин]», — говорится в документе.

При принятии этого решения учитывалось множество факторов. В частности, некоторые из этих товаров оказались доступны для приобретения только у китайских производителей.