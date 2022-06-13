США отменили тестирование для всех прибывающих в страну

Как сообщает Associated Press, США с 12 июня отменяют обязательное тестирование для всех прибывающих в страну.
При этом по-прежнему иностранцы могут въехать с сертификатом вакцинации. Прививка должна быть сделана одобренными в США или ВОЗ препаратами.
Соответственно, граждане и резиденты США, которые ранее имели право въезда без прививки, но с тестом, теперь смогут въезжать без каких-либо медицинских документов.
Власти США намерены в дальнейшем пересматривать ковидные правила каждые 90 дней и могут снова ввести ограничения, если появится «новый тревожный вариант» коронавируса.tourister.ru