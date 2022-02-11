США перебросили в Европу четыре бомбардировщика

бомбардировщик сша Boeing B-52 Stratofortress

В Великобританию прибыли четыре американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, способных нести ядерное оружие. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Командование ВВС США в Европе.

«Самолеты B-52H Stratofortress, вспомогательное оборудование и личный состав 5-го бомбардировочного крыла с авиабазы Майнот (штат Северная Дакота) сегодня прибыли на базу британских Королевских ВВС Фэрфорд в Англии для выполнения давно запланированной миссии оперативной бомбардировочной группы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Штаты регулярно направляют свои стратегические бомбардировщики на временное передовое базирование в Европе, где они выполняют тренировочные полеты, в том числе у границ России.

Как сообщает Командование ВВС США в Европе, ротационное размещение бомбардировщиков укрепляет приверженность США союзникам по НАТО и партнерам по коалиции по поддержанию коллективной безопасности и обеспечению суверенитета.

Ранее сообщалось, что США начали переброску военных в Европу.