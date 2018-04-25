США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики

Автор: U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Robert J. Horstman — U.S. Air Force photo 060202-F-6809H-100, Общественное достояние, Ссылка

США перебросили на британскую базу Фэрфорд стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, способные нести ядерное оружие, сообщили в Командовании ВВС США в Европе.

На авиабазе приземлились три самолета из состава 2-го бомбардировочного крыла. Перелет был совершен с базы Барксдейл в Луизиане.

Отмечается, что в рамках маневров отрабатывается способность самолетов выполнять операции с района передового базирования.

Напомним, ранее США перебросили в Европу стратегические высотные разведывательные самолеты U2S. Кроме того, американские военные перебросили в Великобританию два стратегических бомбардировщика B-2 Spirit.