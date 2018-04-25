США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики

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Американские военные перебросили в Великобританию два стратегических бомбардировщика B-2 Spirit. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM).

Отмечается, что бомбардировщики-«невидимки», изготовленные по технологии «стелс», прибыли из США в зону ответственности EUCOM для интеграции на потенциальном театре военных действий и летных тренировок.

Бомбардировщики будут базироваться на базе британских ВВС Фэрфорд на юго-западе Англии.

Как отмечается, совместные тренировочные полеты B-2 Spirit с европейскими союзниками позволят улучшить оперативную совместимость бомбардировщиков и выстроить стратегические отношения, необходимые для противостояния широкому спектру глобальных вызовов.

Ранее сообщалось, США перебросили в Европу стратегические высотные разведывательные самолеты U2S. Они также приземлились на авиабазе Фэрфорд.

Также нынешним летом США впервые перебросили истребители F-22 в Катар.

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