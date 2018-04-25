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США перебросили в Европу тяжелые бомбардировщики

Фото pixabay.com

США перебросили тяжелые бомбардировщики B-2 Spirit на авиабазу Лажеш, расположенную на португальских Азорских островах в Атлантическом океане. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщило американское военное командование (EUCOM). 

«Самолеты будут выполнять операции на различных военных объектах в зоне ответственности Европейского командования ВС США. Развертывание стратегических бомбардировщиков в Европе обеспечивает ознакомление членов экипажа с театром (военных действий) и демонстрирует приверженность США союзникам и партнерам», − говорится в пресс-релизе. 

Отмечается, что переброшенные бомбардировщики относятся к 509-му и 131-му бомбардировочным авиакрыльям ВВС США, дислоцированным на авиабазе Уайтмен в штате Миссури. О каком количестве самолетов идет речь не уточняется.

korrespondent.net

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