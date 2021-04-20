США перебросили в Польшу десятки истребителей

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Европейское командование вооруженных сил США перебросило в Польшу несколько десятков истребителей в рамках учений. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

«Сегодня в Польшу прибыли несколько десятков американских самолетов F-15 и F-16. Европейское командование вооруженных сил США отрабатывает быструю переброску ВВС в Европе с использованием, в частности, польских аэродромов», — написал он.

Блащак также отметил, что совместные учения позволяют «укрепить безопасность региона» Центральной и Восточной Европы.

Напомним, в конце прошлого года США объединили свои армии в Европе и Африке. Новая организация, известная как армия США в Европе и Африке, повысит способность Пентагона решать африканские и европейские стратегические и оперативные задачи.