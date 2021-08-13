США перебросят 3 тысячи военных в Афганистан

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Власти США направляют в Афганистан дополнительные силы для защиты посольства страны в Кабуле. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, в рамках эвакуации сотрудников американского посольства в Афганистане министр обороны США Ллойд Остин распорядился «направить дополнительные временные силы для обеспечения безопасности» этого процесса. Он уточнил, что в этих целях в Афганистан будут направлены «три батальона» в ближайшие 48 часов – около 3 тысяч военнослужащих.

Он заверил, что размещение дополнительных сил США в Афганистане будет носить временный характер.