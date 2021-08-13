США перебросят 3 тысячи военных в Афганистан

Власти США направляют в Афганистан дополнительные силы для защиты посольства страны в Кабуле. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
По его словам, в рамках эвакуации сотрудников американского посольства в Афганистане министр обороны США Ллойд Остин распорядился «направить дополнительные временные силы для обеспечения безопасности» этого процесса. Он уточнил, что в этих целях в Афганистан будут направлены «три батальона» в ближайшие 48 часов – около 3 тысяч военнослужащих.
Он заверил, что размещение дополнительных сил США в Афганистане будет носить временный характер.
«Министр обороны поручил Пентагону временно разместить силы] для обеспечения возможностей по безопасности гражданского персонала США и партнеров. Это временная миссия на ближайшую перспективу», – добавил Кирби.
Вывоз гражданских должен завершиться к 31 августа. При этом в Пентагоне затруднились назвать масштабы военного присутствия США в Афганистане после этого числа.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена не намерена менять решение по выводу войск из Афганистана, несмотря на наступление «Талибана».
Тем временем талибы захватили более десятка центров афганских провинций, включая крупнейшие города страны – Кандагар и Герат.korrespondent.net