США передали Украине 10 катеров и более 70 надувных лодок

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США передали Украине техническую помощь в виде 10 скоростных катеров Willard и более 70 надувных лодок Zodiac. Об этом сказано в сообщении Минобороны Украины.

«Торжественная церемония передачи международной технической помощи от США состоялась сегодня на территории военно-морской базы «Юг» в Практической гавани в Одессе. В целом украинское военные получили от партнеров 10 скоростных катеров Willard, более 70 надувных лодок Zodiac и сопутствующее оборудование», — говорится в нем.