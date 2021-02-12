США передали Украине 10 катеров и более 70 надувных лодок

США передали Украине техническую помощь в виде 10 скоростных катеров Willard и более 70 надувных лодок Zodiac. Об этом сказано в сообщении Минобороны Украины.
«Торжественная церемония передачи международной технической помощи от США состоялась сегодня на территории военно-морской базы «Юг» в Практической гавани в Одессе. В целом украинское военные получили от партнеров 10 скоростных катеров Willard, более 70 надувных лодок Zodiac и сопутствующее оборудование», — говорится в нем.
Командующий ВМС Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа сообщил, что украинской стороне также были переданы водолазное оборудование, тепловизоры и средства связи, радиотехнические комплексы. Он добавил, что в первом полугодии этого года Киев получит еще три патрульных катера из США.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой 2 февраля пообещал, что Вашингтон будет и в дальнейшем активно оказывать военную и экономическую помощь.