США переданы найденные в Литве останки американских солдат времен II-ой мировой войны

«Прекрасно, что эти военные отправляются домой. Мы хотели оказать должные почести за то, что они сделали ради своей родины», – сказал BNS после церемонии посол США в Литве Роберт Гилкрист.

«В Европе и во всем мире тысячи пропавших без вести военных США, поэтому мы всегда радуемся, когда можем работать вместе с друзьями, союзниками, такими, как Литвы, чтобы найти местонахождение их останков», – добавил он.

Прах военных сейчас находится в пути на военную базу США в Германии, откуда отправится в военную лабораторию в Небраске, в которой будут проводиться исследования ДНК, после чего он будет передан родственникам.

«Я знаю, что личности этих трех солдат были идентифицированы, однако мы не обнародовали их (имена и фамилии — ред.), потому что в США все еще нужно провести исследования ДНК, и первыми будут информированы их родственники», – сказал американский посол.

По его словам, сейчас задачей Департамента обороны США будет информировать родственников погибших солдат, письма которым намерен написать и сам посол Р. Гилкрист.

Останки обнаружены в Мацикай

Останки трех американских солдат этим летом были найдены недалеко от Шилуте, где в Мацикай в годы II-й мировой войны действовал концентрационный лагерь.

Профессор Медицинского факультета ВУ Римантас Янкаускас говорит, что это – члены экипажей так называемой «летающей крепости» B-17.

«Они были членами экипажей «летающей крепости» B-17. Один, насколько мне известно, был стрелком, другой, возможно, техническим работником, механиком, третий вроде тоже стрелок. Все эти бомбардировщики участвовали в бомбардировках Германии и военных объектов ее союзников», – сказал ученый BNS.

Задачей этих бомбардировщиков было бомбить военные объекты Германии и ее союзников.

По словам ученого, двое военных попали в руки нацистов после того, как их бомбардировщик был подбит в Германии и им пришлось выброситься с парашютами, третий пленный был доставлен в Мацикский лагерь с побережья Адриатического моря.

«Они были взяты в плен в северной Германии и в конце концов оказались в Мацикском концлагере. Другой бомбардировщик был подбит у Адриатического моря, он совершил аварийную посадку на побережье Черногории, и там был взят в плен третий военнослужащий. Это была ранняя весна 1944 года», – рассказал Р. Янкаускас.

Он также сказал, что двое военных были застрелены, третий умер от осложнений заболевания.

«Один из них умер от осложнений дифтерии, другой был застрелен чересчур рьяным часовым, потому что вышел из барака на 20 минут раньше, чем разрешается выходить – взял с собой мыло, полотенце и направлялся в умывальную, и караульный его застрелил, а третий был застрелен при попытке к бегству. Всем им было около 25 лет», – сказал профессор ВУ.

По его словам, военные практически идентифицированы, однако, в соответствии с правилами и правовыми актами США, юридически их личности могут быть идентифицированы только американскими учеными. В ВУ останки американских солдат хранились около трех недель, пока оформлялись документы на их вывоз.

Нацистский лагерь для военнопленных в Мацикай действовал в 1941-1944 годах, сначала он назывался Stalag 331, потом был переименован в Stalag 1C Heydekrug, еще позже – в Stalag Luft VI Heydekrug.

Здесь находились военные Польши, СССР, США, Соединенного Королевства, Канады, Франции, Бельгии, Австралии, Новой Зеландии и других союзнических стран. По данным Департамента военной разведки США, в лагере могло находиться не менее 10 тыс. человек.