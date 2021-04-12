США передают литовской армии противотанковые гранатометы

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Соединенные штаты Америки передают Литовской армии одноразовые ручные противотанковые гранатометы M72 LAW.

Официальная церемония передачи оружия состоится в среду, в штабе Батальона им. Великого князя Литвы Гедиминаса в Вильнюсе, сообщило Министерство обороны. Стоимость вооружений – 10 млн долларов.

Гранатометы будут распределены между подразделениями Добровольческих сил Литовской армии, новейшим вооружением будут обеспечены отряды пехотинцев.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, благодаря США за поддержку, заявил, что это вооружение «внесет значительный вклад в повышение сдерживания», в укрепление безопасности Балтийского региона и укрепление ополчения.

«Мы прекрасно понимаем, в какой сложной ситуацией с безопасностью находится наш регион, поэтому мы также инвестируем в свою оборону, выделяем 2% ВВП, увеличиваем и модернизируем собственную армию. Мы тесно сотрудничаем с США в приобретении современного оборудования – вертолетов, бронированных внедорожников – а также амуниции – противоракетных систем mas JAVELIN», – отметил А. Анушаускас.

Посол США в Литве Роберт Гилкрист в пресс-релизе отметил, что для США «честь поддерживать такого надежного партнера и еще раз продемонстрировать свою готовность защищать суверенитет и безопасность союзников по НАТО».

Американская армия также ознакомила инструкторов Добровольческих сил с использованием этих учебных и боевых гранатометов.

Это оружие проверено в боевых условиях в операциях США и союзников в Ираке и Афганистане, во время прочих конфликтов.

США являются стратегическим партнером Литвы в обеспечении безопасности страны и Балтийского региона, Литва закупает у США и прочие вооружения и военную технику.