США планируют новые санкции против СП-2 и России

Кроме того, комитет предлагает правки о санкциях против России:

первая — предлагается запретить американским гражданам покупать или продавать российские государственные облигации на первичном и вторичном рынках (санкции за вмешательство в выборы в США).

вторая — требует определить у Белого дома, подпадают ли под персональные санкции 35 российских чиновников, бизнесменов и медийных лиц.

В список санкций включили премьер-министра России Михаила Мишустина, пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, олигархов Романа Абрамовича и Олега Дерипаску, главу Газпрома Алексея Миллера и главу Роснефти Игоря Сечина и других.

Также комитет утвердил увеличение военной помощи Украине до 300 млн долларов.

Кроме этого, документ предлагает увеличить присутствие американских войск на восточном фланге НАТО — в Польше, Румынии и Балтийских странах.

Проект оборонного бюджета на 2022 год должна одобрить Палата представителей США, а также Сенат.