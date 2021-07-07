США полностью закрывают небо с Беларусью

Министерство транспорта США во вторник, 6 июля, подготовило указ, запрещающий продажу авиабилетов на рейсы в Беларусь и в обратном направлении. Об этом сообщило агентство ТАСС.
«Незамедлительно и до последующего указа министерства <…> запрещается продажа пассажирских авиаперевозок, включая выполняемые различными компаниями авиаперевозки между США и Беларусью», — говорится в документе.
В то же время указом предусмотрены исключения для тех перелетов, которые осуществляются «в национальных интересах США, в том числе по гуманитарным соображениям или по соображениям национальной безопасности».
Таким образом, ведомство завершило процедуру ограничения авиасообщения с Беларусью, начатую после вынужденной посадки 23 мая властями республики самолета компании Ryanair с пассажирами на борту.
Напомним, 4 июня Совет Евросоюза объявил о введении запрета на использование белорусскими самолетами воздушного пространства стран ЕС и на их допуск в европейские аэропорты. Вскоре к государствам-членам сообщества присоединились еще семь европейских стран.korrespondent.net