default image
В конце ноября В. Зеленский посетит Литву

Подробнее...
default image
Р. Перри: по вопросам БелАЭС США вмешиваться не будут

Подробнее...
default image
Трамп о Сирии: Пора вернуть наших солдат домой

Подробнее...
default image
Р.Перри в Вильнюсе опроверг сообщения об отставке

Подробнее...
default image
В Эстонии могут разместить малую АЭС

Подробнее...
default image
Г. Науседа: эксперты могли бы убедить соседей блокировать электроэнергию с БелАЭС

Подробнее...
default image
Р. Перри: Nord Stream 2 увеличит влияние России

Подробнее...
default image
Немецкий министр ожидает новую, более мощную волну беженцев в ЕС

Подробнее...
default image
США ограничат въезд иммигрантам без медстраховки

Подробнее...
default image
Г. Науседа: диалог США и Европы в энергетике важен для Балтийских стран

Подробнее...
default image
Польша откажется от российского газа после 2022 года

Подробнее...
default image
США помогут защитить энергетическую инфраструктуру стран Балтии от кибератак

Подробнее...
default image
Джонсон уйдет, только если его уволит королева

Подробнее...
default image
Р. Перри в Вильнюсе: газ США приносит Европе больше свободы и конкуренции

Подробнее...
default image
Трамп готов ослабить санкции против КНДР

Подробнее...
default image
Депутат внес предложение об увеличении ежегодного отпуска

Подробнее...
default image
Хотят существенно увеличить плату за въезд в Нерингу

Подробнее...
default image
КНДР объявила о провале переговоров с США

Подробнее...
default image
Решение о политическом будущем С.Сквярнялис примет после выздоровления

Подробнее...
default image
В Италии вручена награда "Дедушка года"

Подробнее...
TOP,Новости,Политика

США помогут защитить энергетическую инфраструктуру стран Балтии от кибератак

Фото pixabay.com

США обещают помочь Балтийским странам защитить их энергетическую инфраструктуру от кибернетических атак в свете того, что Литва, Латвия и Эстония собираются отключить свои энергосети от постсоветской системы и синхронизировать их с сетями Западной Европы.

В совместной декларации, которую в воскресенье после обеда подписали в Вильнюсе секретарь энергетики США Рик Перри и министры Литвы, Латвии и Эстонии, говорится, что США могут оказывать стратегическую и техническую поддержку.

В декларации подчеркивается, что сейчас очень важно «повышать кибербезопасность стратегической энергетической инфраструктуры Балтии».

«Мы видим очень важную роль, которую США могли бы сыграть в оказании Балтийским государствам стратегической и технической поддержки», – говорится в декларации.

Представители правительства Литвы сказали BNS, что Литва надеется на участие американских предприятий в модернизации компьютерных систем управления энергосетями SCADA, улучшении защиты от вторжения, также планируется обмен специалистами информацией.

«При реализации этого проекта очевидно, что это связано с безопасностью, стабильностью энергосистемы. Мы хотим застраховаться, чтобы в таких ситуациях иметь и техническую поддержку США», – сказал журналистам министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

«Действующие в странах Балтии информационные системы SCADA созданы именно США, мы сегодня говорили об этом, как следует укреплять сотрудничество в дальнейшем», – добавил он.

По словам министра, за полгода намечается создать платформу сотрудничества специалистов.

«Мы договорились, что будет создаваться такая платформа, программы сотрудничества Балтийских стран именно в области кибернетической безопасности. Это будет сделано примерно за полгода», – сказал Ж. Вайчюнас.

Ответственный за кибербезопасность вице-министр обороны Эдвинас Керза сказал BNS, что для Литвы важно, чтобы США участвовали в модернизации систем производства и распределения электроэнергии, внедряя обеспечивающие безопасность технологии».  

Источники кибератак в документе не названы, но литовская разведка в этом году предупредила, что «энергетический сектор страны является одной из мишенью кибергруппировок России».

В обнародованном отчете разведслужбы Литвы утверждают, что фиксируют повторяющиеся попытки России предпринять разведку на предмет систем энергетического сектора Литвы.

«Энергетический сектор еще остается кибернетической мишенью России. Сети постоянно сканируются в поисках слабых мест в безопасности и управлении», – сказал Э. Керза BNS.

Чтобы ослабить зависимость от Москвы, страны Балтии намерены до 2025 года объединиться с энергосистемой Европы.

Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце БРЭЛЛ постсоветской энергосистемы и зависимы от диспетчерской в Москве и российской энергосети.

В целях более гармоничного отключения в переговорах с Россией и Белоруссией собирается участвовать Еврокомиссия.

BNS
реклама

реклама

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!