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США поставят другим странам 200 млн доз вакцин от ковида в ближайшие 100 дней

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США обязуются пожертвовать другим странам дополнительно 200 млн доз вакцин от COVID-19 в ближайшие 100 дней. Об этом, как сообщил Белый дом, объявит в четверг президент США Джо Байден во время выступления в Национальном институте здоровья (штат Мэриленд), сообщает ТАСС.

В нем также отмечается, что в целом США уже пообещали поставить в другие страны 1,2 млрд доз вакцин. «И мы призываем других сделать тоже самое, чтобы вести борьбу с пандемией на всей планете и предотвратить появления других разновидностей коронавируса», — подчеркнул Белый дом.

В самих США, согласно данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, 233,5 млн человек — это 70,4% от общей численности населения — привились хотя бы одной дозой препаратов от COVID-19. Полностью вакцинировались 197,4 млн человек (59,4%).

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По оценкам Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено 48,69 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 782,1 тыс. человек. Страна по обоим этим показателям занимает первое место в мире.

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