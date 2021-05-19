США потратят $20 млрд на усиление кибербезопасности

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Администрация президента США Джо Байдена направит $20 млрд на усиление кибербезопасности страны. Об этом сказано в пресс-релизе Белого дома.

Деньги выделят в рамках плана по созданию новых рабочих мест в США (The American Jobs Plan), на который предусмотрено потратить $2,3 трлн.

«Кибербезопасность является одним из первостепенных вызовов нашего времени, вот почему президент Байден выделил усиление кибербезопасности в США в качестве своего важнейшего приоритета и уже предпринял меры для выполнения этой задачи. Реализация The American Jobs Plan будет опираться на эту работу, обеспечит надежность инфраструктуры для всех американцев и обновит энергосети», — сказано в заявлении.

В частности, предлагается инвестировать $20 млрд в модернизацию компьютерных систем, входящих в национальную энергетическую инфраструктуру, от федерального уровня до уровня органов самоуправления на местах. Деньги пойдут на реализацию проектов, как уже осуществляемых, так и новых, и на усиление безопасности уже функционирующих энергетических и электронных систем, включая повышение степени их экологической чистоты. При проведении модернизации будут использоваться новейшие технологии и применятся самые последние стандарты как в области обеспечения безопасности, так и защиты окружающей среды.

«The American Jobs Plan президента Байдена обеспечит каждому американцу доступный, надежный, высокоскоростной, широкополосный доступ в интернет. Эти исторические инвестиции также обеспечат безопасность сети», — заверили в Белом доме.

Напомним, 7 мая хакеры атаковали американскую компанию Colonial Pipeline, которая управляет крупнейшим в стране бензинопроводом. Через Colonial Pipeline поставляется около 45% бензина и дизельного топлива, потребляемых на восточном побережье США.

Позже СМИ писали, что Colonial Pipeline заплатила хакерам миллионный выкуп. Киберпреступники потребовали и получили 5 млн долларов в криптовалюте. В обмен они предоставили компании инструмент, позволяющий восстановить компьютерную сеть.