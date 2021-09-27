США предоставили $197 млн странам АСЕАН на борьбу с пандемией

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Соединенные Штаты предоставили членам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) $197 млн на борьбу с распространением нового коронавируса и более 31 млн доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщил в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс по итогам переговоров госсекретаря Энтони Блинкена с главами МИД стран — участниц АСЕАН на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

«Госсекретарь Блинкен особо отметил усилия США по лидерству в рамках глобальных мер реагирования на пандемию и по заложению основ устойчивого восстановления, которое поддерживает как экономический рост, так и задачи в области климата. В рамках этих усилий, отметил он, Соединенные Штаты предоставили членам АСЕАН более $197 млн в качестве экстренной помощи по COVID-19 и поделились более чем 31 млн доз вакцины», — подчеркнул дипломат. Вашингтон предоставил Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI) препараты в рамках передачи 500 млн доз вакцины от COVID-19 американской фармацевтической компании Pfizer для распространения через международный механизм COVAX, запущенный ранее Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«Госсекретарь Блинкен и министры иностранных дел стран АСЕАН обсудили актуальные региональные и международные проблемы, включая пандемию, климатический кризис, настоятельную необходимость оказывать давление на военнослужащих, чтобы они прекратили насилие в Мьянме и придерживались консенсуса АСЕАН из пяти пунктов, а также необходимость укрепления свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», — отметил Прайс.