США предоставили Польше безвиз

С 11 ноября этого года поляки смогут посещать США без виз. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда, сообщает в среду, 6 ноября, Polsatnews.
«Безвизовые поездки в Соединенные Штаты на 90 дней для туризма и бизнеса будут возможны с 11 ноября этого года, то есть буквально через несколько дней», — заявил он.
Во время своего выступления в президентском дворце Дуда подчеркнул, что посол США Джорджет Мосбахер сообщила ему, что сегодня в Вашингтоне будет объявлено официальное уведомление о вступлении Польши в безвизовую программу и установлении даты, когда поляки смогут поехать в США без виз.
Дуда отметил, что это очень радостная новость для поляков.
Как известно, Польша была одной из последних стран ЕС, в отношении которой существовал визовый режим поездок в США.
В соответствии с миграционным законодательством США, безвизовый режим предоставляется в случае, если количество отказов в выдаче виз гражданам определенной страны не превысит 3%.
Ранее сообщалось, что Трамп пообещал ввести безвизовый режим для Польши еще на встрече с Анджеем Дудой в июне.
Также сообщалось, что США отменили безвиз для лиц, посещавших КНДР.korrespondent.net
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