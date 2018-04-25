США предоставили Польше безвиз

С 11 ноября этого года поляки смогут посещать США без виз. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда, сообщает в среду, 6 ноября, Polsatnews.

«Безвизовые поездки в Соединенные Штаты на 90 дней для туризма и бизнеса будут возможны с 11 ноября этого года, то есть буквально через несколько дней», — заявил он.

Во время своего выступления в президентском дворце Дуда подчеркнул, что посол США Джорджет Мосбахер сообщила ему, что сегодня в Вашингтоне будет объявлено официальное уведомление о вступлении Польши в безвизовую программу и установлении даты, когда поляки смогут поехать в США без виз.