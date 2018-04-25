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США предоставили Польше безвиз

Photo by ARIZMONTEROJAZ on Foter.com / CC BY

С 11 ноября этого года поляки смогут посещать США без виз. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда, сообщает в среду, 6 ноября, Polsatnews.

«Безвизовые поездки в Соединенные Штаты на 90 дней для туризма и бизнеса будут возможны с 11 ноября этого года, то есть буквально через несколько дней», — заявил он.

Во время своего выступления в президентском дворце Дуда подчеркнул, что посол США Джорджет Мосбахер сообщила ему, что сегодня в Вашингтоне будет объявлено официальное уведомление о вступлении Польши в безвизовую программу и установлении даты, когда поляки смогут поехать в США без виз.

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Дуда отметил, что это очень радостная новость для поляков.

Как известно, Польша была одной из последних стран ЕС, в отношении которой существовал визовый режим поездок в США.

В соответствии с миграционным законодательством США, безвизовый режим предоставляется в случае, если количество отказов в выдаче виз гражданам определенной страны не превысит 3%.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал ввести безвизовый режим для Польши еще на встрече с Анджеем Дудой в июне.

Также сообщалось, что США отменили безвиз для лиц, посещавших КНДР.

korrespondent.net

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