США предоставят Украине $4,5 млрд — Минфин

Средства начнут выплачиваться в ближайшие недели и помогут правительству Украины поддержать основные государственные услуги, включая заработную плату работникам больниц, государственным служащим и учителям, а также социальную помощь пожилым людям и уязвимым слоям населения.

«В сочетании с нашей безопасной помощью и безграничной храбростью украинского народа эти средства являются критически важным инструментом в противостоянии Украины неспровоцированному вторжению Путина», — заявили в Минфине США.

Эти выплаты доведут общий объем прямой бюджетной поддержки Украины со стороны США до 13 миллиардов долларов, все в виде грантов.

Ранее сообщалось, что США поставили Украине более 88 тыс. тонн вооружений и военной техники на общую сумму $21,5 млрд с конца февраля нынешнего года.