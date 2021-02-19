США представят новые санкции против СП-2 — СМИ

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Власти США вводят новые санкции в отношении газопровода РФ Северный поток-2. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает Bloomberg в пятницу, 19 февраля.

Доклад о дополнительных санкциях представят уже сегодня. Новые санкции затронут небольшое количество связанных с Россией организаций. США намерены воздержаться от введения санкций против немецких предприятий, связанных с газопроводом.