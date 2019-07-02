США пригрозили Ирану изоляцией

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Вашингтон призвал Тегеран остановить весь процесс обогащения урана. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, распространенном 1 июля.

«Администрация (президента США Дональда) Трампа призывает международное сообщество восстановить долгосрочный стандарт нераспространения в виде необогащения (урана − ред.) для ядерной программы Ирана. У Ирана есть бесспорный потенциал развивать мирную атомную энергетику без обогащения на своей территории», − отмечается в документе.

Помпео подчеркнул, что никакие договоренности по ядерной программе Ирана не должны позволять ему проводить обогащение урана собственными силами в любом количестве.

«Соединенные Штаты готовы провести переговоры по новой всеобъемлющей сделке с иранским режимом, чтобы устранить угрозы миру и безопасности с его стороны. Пока Иран отвергает дипломатию и расширяет ядерную программу, экономическое давление и дипломатическая изоляция будут нарастать», − указал глава Госдепа.

Напомним, 8 мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе − в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

Накануне МАГАТЭ подтвердило, что Тегеран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

korrespondent.net