США признаны лидером по расходам на ядерное оружие

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В 2020 году США потратили на ядерное оружие в 4,7 раза больше, чем Россия, став мировым лидером по расходам на ядерное оружие. Об этом говорится в обнародованном в понедельник, 7 июня, докладе Международной кампании по запрещению ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN), передает ТАСС.

Отмечается, что Штаты в прошлом году потратили на ядерное оружие $37,4 млрд. При этом расходы всех стран на ядерное оружие в 2020 году составили $72,6 млрд, это на 1,4 млрд больше, чем в 2019.