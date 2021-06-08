США признаны лидером по расходам на ядерное оружие

В 2020 году США потратили на ядерное оружие в 4,7 раза больше, чем Россия, став мировым лидером по расходам на ядерное оружие. Об этом говорится в обнародованном в понедельник, 7 июня, докладе Международной кампании по запрещению ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN), передает ТАСС.
Отмечается, что Штаты в прошлом году потратили на ядерное оружие $37,4 млрд. При этом расходы всех стран на ядерное оружие в 2020 году составили $72,6 млрд, это на 1,4 млрд больше, чем в 2019.
В пятерку лидеров, помимо США, вошли Китай, расходы которого составили $10,1 млрд, Россия (8 млрд) Великобритания (6,2 млрд) и Франция (5,7 млрд). По данным авторов доклада, Россия в 2020 году с учетом инфляции потратила на ядерное оружие на $600 млн меньше, чем в предыдущем году.
Как сообщалось, в апреле в США заявили, что США продолжат модернизировать свой ядерный арсенал.
Напомним, что ранее США обменялись с Россией данными о ядерных арсеналах. Страны предоставили друг другу информацию о количестве ракет и ядерных боеголовок, имеющихся у них в наличии.