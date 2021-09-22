США призвали Евросоюз ускорить расширение

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США призвал Евросоюз ускорить процесс расширения в отношении Западных Балкан. Об этом заявил новый и.о. замгоссекретаря США по вопросам Южной Центральной Европы Габриэль Эскобар, сообщает EUobserver.

«Вернуться на 20 лет назад и увидеть, что на этом фронте не было большого прогресса, было немного разочаровывающим», — сказал Эскобар RFE/RL, ссылаясь на должности, которые он занимал в то время в контексте балканского региона.

«Мы бы хотели видеть более быструю интеграцию», — добавил он.