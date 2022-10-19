США продадут 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Отмечается, что продажа завершит высвобождение 180 млн баррелей, о котором президент объявил весной, что «помогло стабилизировать рынки нефти и снизить цены на заправках».

Американский лидер также призвал министерство энергетики быть готовым к дополнительным значительным продажам из резервов этой зимой, если это потребуется в связи с действиями России или других стран, нарушающими работу мировых рынков.

«Министерство энергетики будет готово действовать быстро, чтобы при необходимости ввести дополнительные поставки на рынок, и администрация без колебаний использует этот инструмент или другие, имеющиеся в ее распоряжении, для укрепления глобального предложения энергии, поддержания уровня внутренних запасов и снижения цен для американцев», – заявили в Белом доме.

Решение Белого дома последовало за объявлением ОПЕК+ о сокращении квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки. Это самое крупное сокращение за долгое время. Администрация Джо Байдена оказывала давление на ОПЕК+, чтобы заставить ее отказаться от снижения нефтедобычи, однако не добилась результата. Байден выразил разочарование решением стран-экспортеров нефти, назвав его «недальновидным».