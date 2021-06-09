США продлили санкции против Беларуси

Президент США Джо Байден во вторник, 8 июня, подписал постановление о продлении на год санкций против белорусских властей. Документ обнародовала пресс-служба Белого дома.
«Действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США <…> и подрывают демократические процессы и институты в Беларуси», — говорится в постановлении.
При этом уточняется, что в республике нарушаются права человека, в частности имеют место политические репрессии в виде задержаний и исчезновений людей.
Кроме того, согласно документу, руководство Беларуси неправомерно использует государственное имущество и злоупотребляют полномочиями.
Конгресс США уведомлен о соответствующем решении главы Белого дома.
Напомним, 3 июня Вашингтон возобновил санкции против девяти предприятий Беларуси из-за резкого ухудшения ситуации с правами человека в стране.
В свою очередь официальный Минск принял решение сократить персонал американского посольства в столице, ужесточить визовые процедуры, а также отозвать решение о работе в республике Агентства США по международному развитию (USAID).korrespondent.net