США продлили санкции против Беларуси

При этом уточняется, что в республике нарушаются права человека, в частности имеют место политические репрессии в виде задержаний и исчезновений людей.

Кроме того, согласно документу, руководство Беларуси неправомерно использует государственное имущество и злоупотребляют полномочиями.

Конгресс США уведомлен о соответствующем решении главы Белого дома.

Напомним, 3 июня Вашингтон возобновил санкции против девяти предприятий Беларуси из-за резкого ухудшения ситуации с правами человека в стране.

В свою очередь официальный Минск принял решение сократить персонал американского посольства в столице, ужесточить визовые процедуры, а также отозвать решение о работе в республике Агентства США по международному развитию (USAID).