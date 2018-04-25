США проведут с Россией переговоры по вооружениям

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США и России вскоре начнут переговоры по контролю над вооружениями. Об этом заявил в среду, 5 февраля, помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен, сообщает ТАСС.

«Мы будем противостоять России там, где это необходимо, однако в то же время мы скоро начнем переговоры по контролю над вооружениями», — сказал он.

«Россия — важная страна, важная сила в мире. Одна из причин, по которым она важна, заключается в том, что у них более 1,4 тыс. ядерных ракет», — сказал О’Брайен.

«Мы сделаем все возможное для того, чтобы у нас были великолепные отношения с Россией, но в то же время мы не станет подводить наших союзников по всему миру, в том числе Украину», — добавил он.