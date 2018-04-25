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TOP,Новости,Политика

США радует интерес Беларуси к импорту газа, говорит заместитель М. Помпео

Фото BFL/Irmantas Gelūnas

США рады интересу правительства Беларуси к импорту американского газа через Клайпедский терминал сжиженного природного газа, говорит заместитель госсекретаря США Филип Рикер.

«Мы рады, что Беларусь видит, что у неё есть выбор и другие энергетические возможности. Думаю, диверсификация энергии является важным стратегическим элементом», – сказал Ф. Рикер BNS в Вильнюсе.

По его словам, эти возможности были подчёркнуты и на встрече госсекретаря США Майка Помпео с президентом Беларуси Александром Лукашенко в начале февраля.

«Это частные сделки, энергетические предприятия очень заинтересованы в белорусским рынке – они надеются, что это может быть ценно. Так что это действительно возможность, которую подчеркнул и секретарь М. Помпео во время визита в Минск в прошлом месяце», – сказал он.

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Заместитель госсекретаря по делам Европы и Евразии говорит, что подробности вероятных сделок должен представить Минск.

«Правительство США не та сторона, которая будет заниматься этими рынками. Существует свободный рынок. Есть большие возможности, и я думаю, что правительство Беларуси проявило свою заинтересованность в этом», – подчеркнул Ф. Рикер.

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