США радует интерес Беларуси к импорту газа, говорит заместитель М. Помпео

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США рады интересу правительства Беларуси к импорту американского газа через Клайпедский терминал сжиженного природного газа, говорит заместитель госсекретаря США Филип Рикер.

«Мы рады, что Беларусь видит, что у неё есть выбор и другие энергетические возможности. Думаю, диверсификация энергии является важным стратегическим элементом», – сказал Ф. Рикер BNS в Вильнюсе.

По его словам, эти возможности были подчёркнуты и на встрече госсекретаря США Майка Помпео с президентом Беларуси Александром Лукашенко в начале февраля.

«Это частные сделки, энергетические предприятия очень заинтересованы в белорусским рынке – они надеются, что это может быть ценно. Так что это действительно возможность, которую подчеркнул и секретарь М. Помпео во время визита в Минск в прошлом месяце», – сказал он.