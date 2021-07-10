США расширили черный список по России

В частности, в списке фигурируют россияне Андрей Кузнецов, Дмитрий Кравченко и Маргарита Кузнецова. Среди компаний – ООО Тесон, ООО Трейд-Компонент и группа компаний Радиант.

Ограничения на выдачу лицензий этим компаниям в США вступают в силу 12 июля.

Минторг отметил, что вышеперечисленные компании и лица «пытались закупить товары в США для деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики Вашингтона». В частности, они «участвуют в закупке электронных компонентов американского производства, вероятно, в рамках реализации российских военных программ».

Кроме этого, в черный список внесены 14 организаций из Китая за то, что они «способствуют кампании репрессий, массовых задержаний, слежки с использованием высоких технологий» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

«Минторг добавил в список еще пять организаций, напрямую поддерживающих программы военной модернизации КНР», – говорится в сообщении.

В перечне также оказались организации, базирующиеся или имеющие представительства в ряде других стран, в том числе в Иране, Канаде, Пакистане, Нидерландах, Турции, ОАЭ, Великобритании.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен пригрозил России новыми санкциями. По его словам, Вашингтон готов дать соответствующий ответ на необдуманные или агрессивные действия Москвы.

Также сообщалось, что Евросоюз готовит новые санкции против России. Новые ограничения будут согласованы на случай необходимости их быстро ввести.